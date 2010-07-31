Власти Иерусалима требуют у Храма Гроба Господня расплатиться за воду

Христиане Иерусалима обеспокоены действиями городских властей, которые угрожают прекратить поставки воды в Храм Гроба Господня, сообщает "AsiaNews.it".

При всех предыдущих правительствах (британском в 1917-48 г., иорданском в 1948-67 и израильском до настоящего времени) вода в храм поставлялась бесплатно, как помощь паломникам и любезность по отношению к верующим. Теперь власти города требуют платить за воду, но не только за будущую, но и за поставленную в прошлом, начиная с 1967 г.

Такую информацию издание "AsiaNews.it" получило из источника в храме, который отказался назвать свое имя в надежде, что власти Иерусалима изменят свое решение. Требование об оплате пришло на имя несуществующей организации "Церковь Гроба Господня", в то время как храм управляется специальным международно признанным правовым режимом, известным под названием "Status quo".

"Status quo" означает, что площади, время и деятельность в храме поделены между представителями Католической, Греческой Православной, Армянской, Коптской, Эфиопской и Сирийской Православной Церквей.