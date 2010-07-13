В Таджикистане арестован религиозный экстремист

В Согдийской области Таджикистана арестован активист запрещенной в республике религиозно-экстремистской партии «Хизб ут-Тахрир». Как сообщает ИТАР-ТАСС, ему предъявлены обвинения по ряду статей Уголовного кодекса, в том числе участие в преступном сообществе, разжигание расовой и религиозной вражды и призывы к насильственному изменению конституционного строя.

В ходе расследования установлено, что арестованный житель города Худжанда Юсуф Ахунов вступил в запрещенную политическую организацию в 2004 году и вместе с подельниками, четверо из которых уже осуждены, занимался распространением литературы экстремистского толка среди молодежи города, вовлекая ее в преступное сообщество.

С начала года в Таджикистане раскрыто несколько радикальных группировок, в том числе относящих себя к таким международным организациям, как «Салафия», «Джамоати таблиг», «Хизб ут-Тахрир». Более 17 арестованных экстремистов приговорены к различным срокам лишения свободы. Вместе с тем, по словам представителя таджикских спецслужб, установить точное число участников религиозно- экстремистского подполья в Таджикистане пока не представляется возможным.