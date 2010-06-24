Кафе, где еда оплачивается молитвами, популярно среди туристов

В Хорватии появилось религиозное кафе, где за молитву можно неплохо перекусить и попить Кока-Колы, сообщает Религия в Украине со ссылкойц на издание Croatian Villas.



В Загребе – столице Хорватии – рядом с одной из церквей появилось религиозное католическое кафе, где туристам расскажут о религии в стране, проконсультируют относительно религиозного туризма, а также научат молитвам



Но главное преимущество кафетерия в том, что напитки и еда оплачиваются молитвами. Так, стакан Кока-Колы будет стоить туристам 3 молитвы, а чашечка кофе – 5 молитв. Кафе вмещает до 80 человек. Кроме религии в кафе туристам расскажут об истории страны.





Интересно то, что кафе пользуется огромной популярностью – оно практически никогда не пустует. Только вот пока неизвестно, что именно привлекает в него туристов: тяга к духовности или же условно-бесплатная пища.



