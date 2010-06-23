Швейцарию призвали отменить запрет на строительство минаретов

Совет Европы попросил в среду, 23 июня, Швейцарию отменить запрет на строительство минаретов в стране. Эта мера была принята 29 ноября 2009 после того, как 57,5 % граждан страны в ходе всенародного голосования высказались против возведения минаретов, сообщает Седмица.Ru.

По итогам состоявшейся в Страсбурге дискуссии на тему «Ислам, исламизм и исламофобия в Европе» европарламентарии предложили Швейцарской Конфедерации принять мораторий на запрет строительства минаретов.

Согласно решению Парламентской ассамблеи Европы, эта статья Конституции Швейцарии дискриминирует мусульманские религиозные объединения. По этой причине, швейцарцам предложено отказаться от своей позиции и отменить запрет.