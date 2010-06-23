Иисус вернется через 40 лет, уверены 40% американцев

Более 40% жителей США полагают, что Иисус Христос вернется на Землю к 2050 году. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного в апреле этого года Исследовательским центром "Народ и пресса" вместе с журналом Smithsonian Magazine.

Как отмечает британская газета The Daily Telegraph, американцы в отношении будущего настроены довольно оптимистично. Так, например, 71% опрошенных считают, что к середине века будет побежден рак, а протезы будут более эффективно выполнять свои функции, чем "оригинальные" органы. 81% реципиентов полагают, что компьютеры будут в состоянии разговаривать как люди.

Однако есть и тревоги. Американцы опасаются энергетического кризиса и дальнейшего "разогревания" нашей планеты. 58% участников опроса опасаются также новой мировой войны, которая может разразиться в последующие 40 лет. А 53% ожидают очередной террористической атаки на США с использованием ядерного оружия.

Опрос также показывает серьезное падение оптимистического настроя начиная с 1999 года. Тогда 81% опрошенных заявили, что они оптимистично настроены в отношении своей жизни и жизни своих семей. Сегодня число оптимистов упало до 64%.

61% участников сказали, что будущее Соединенных Штатов выглядит оптимистично (в 1999 году об этом заявили 70%). 56% реципиентов предсказали, что американская экономика через 40 лет станет более сильной (64% - в 1999 году).

Опрос проводился по телефону и через интернет. В нем приняли участие 1546 взрослых американцев.

Вот некоторые конкретные результаты опроса:

• ученые, сканируя мозг человека, будут в состоянии сказать, что думают люди (42%), правда, 55% с этим не согласны;

• к 2050 году американским президентом будет избрана женщина(89%);

• Иисус Христос вернется на землю в течение следующих 40 лет (41%); 46% опрошенных считают, что этого не случится;

• 63% ожидают краха бумажных денег;

• 61% убеждены, что к 2050 году люди не будут писать писем;

• 31% ожидают, что планета будет поражена астероидом.