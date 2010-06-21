Итальянские монахи выставили мумии усопших братьев

Католические монахи из итальянского городка Ория открыли для всеобщего обозрения мумии своих усопших братьев, видеть которые ранее разрешалось только церковным иерархам, главам иностранных делегаций и героям Италии.

«Монахи, даже мертвые, будут приносить и ордену, и городу большую пользу. Теперь посмотреть на них может любой турист. Для этого нужно лишь купить билет», — объясняет глава католического ордена «Братство смерти» отец Лука.

Орден появился в начале XV века как сообщество борцов с неверными. Виртуозно владевшие всеми видами оружия монахи стояли на страже города от мусульман. Тех, кто погибал в бою с нехристианами, хоронили рядом с братьями в подвале кафедрального собора.

Сегодня в «Братство смерти» входит 300 монахов. Экономический кризис вынудил их отважиться на необычный маркетинговый ход.