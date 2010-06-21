Итальянские монахи выставили мумии усопших братьев
Для привлечения туристов
Католические монахи из итальянского городка Ория открыли для всеобщего обозрения мумии своих усопших братьев, видеть которые ранее разрешалось только церковным иерархам, главам иностранных делегаций и героям Италии.
«Монахи, даже мертвые, будут приносить и ордену, и городу большую пользу. Теперь посмотреть на них может любой турист. Для этого нужно лишь купить билет», — объясняет глава католического ордена «Братство смерти» отец Лука.
Орден появился в начале XV века как сообщество борцов с неверными. Виртуозно владевшие всеми видами оружия монахи стояли на страже города от мусульман. Тех, кто погибал в бою с нехристианами, хоронили рядом с братьями в подвале кафедрального собора.
Сегодня в «Братство смерти» входит 300 монахов. Экономический кризис вынудил их отважиться на необычный маркетинговый ход.