Вселенский патриархат выиграл суд против Турции

Вселенский патриархат выиграл дело против Турции в Страсбургском суде. Судьи Европейского суда по правам человека в Страсбурге единогласно приняли решение, по которому турецкие власти должны вернуть в собственность Вселенского Константинопольского патриархата здание Греческого приюта на острове Бююкада. Судебные тяжбы вокруг здания длились с 1997 года, сообщает "Благовест-инфо" со ссылкой на CWN.

Греческий приют - огромное деревянное здание, расположенное на самом большом из Принцевых островов в Мраморном море, недалеко от Стамбула. Этот памятник архитектуры был построен в 1898 году французской компанией. В 1903 его приобрела Элени Зарифи - богатая стамбульская гречанка. Женщина подарила дом Константинопольскому патриархату, и в нем был устроен приют для христианских сирот. Приют был закрыт в 1964 году, и сегодня здание продолжает пустовать и разрушаться.

Решение Европейского суда - беспрецедентно, так как впервые Турция должна будет вернуть здание полностью, и не сможет воспользоваться альтернативными вариантами (например, выплатить религиозной общине компенсацию и оставить дом себе).

Новое решение Страсбургского суда также важно потому, что в нем однозначно признается юридический статус Вселенского патриархата, чего турецкие власти до сих пор не сделали, несмотря на то, что в последние годы взаимоотношения Анкары и Фенера (стамбульского района, где находится штаб-квартира патриархата) улучшились. В августе прошлого года турецкий премьер Эрдоган и Патриарх Варфоломей I вместе посетили Греческий приют на Бююкаде, после чего Эрдоган неоднократно заявлял, что не будет оспаривать решения ЕСПЧ, если оно будет в пользу патриархата.

Поскольку юридический статус Вселенского патриархата не признан Турцией, он не может владеть зданиями и другой собственностью, имея право лишь удовлетворять религиозные потребности православной общины Стамбула. Даже штаб-квартира патриархата в Фенере формально принадлежит не Церкви, а благотворительному Фонду св. Георгия.

Ранее Патриарх Варфоломей I заявлял, что если патриархат получит здание Греческого приюта в собственность, в нем разместятся церковный центр по защите окружающей среды и центр по экуменическому и межрелигиозному диалогу.