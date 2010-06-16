В аргентинском храме из изображения Христа истекает кровь

Представители католической архиепархии Тукуман в Аргентине призывают верующих к осторожности в отношении картины с изображением Тайной Вечери, на которой, как утверждают некоторые, со лба Иисуса Христа будто бы просачивается кровь, которая течет по левой щеке, передает Седмица.Ru.

Ораторий Святого Сердца Иисусова в Йерба-Буэна, где хранится упомянутое изображение, был так переполнен верующими в прошлое воскресенье, 13 июня, что священники Хорхе Гандур и Луис Брандан совместно совершили Мессу не в храме, а под открытым небом.

Тем не менее, митрополия Тукумана призвала к благоразумию и предостерегла от того, чтобы делать скоропалительные выводы о чуде, пока научная экспертиза не прольет свет на возникновение явления, наблюдаемого в санктуарии в Йерба-Буэна.

«Если это от Бога, оно будет продолжаться, а если это от людей, оно исчезнет», - так священник Хорхе Гандур прокомментировал происходящее в его храме. «Как священник я не хотел бы быть причиной ложных надежд. Я не собираюсь поддерживать обман. Что-то случилось здесь, но что именно, Божественная мудрость объяснит со временем», - от метил он.