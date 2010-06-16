Орден капуцинов опубликовал статданные

Орден капуцинов опубликовал новейшие статистические данные о числе своих членов по состоянию на 31 декабря 2009 г. Они были обнародованы 14 июня католическим агентством Fides. Согласно статистике, в мире насчитывается 10 519 членов монашеского ордена, сообщает "Седмица.ru".

Зарегистрировано небольшое снижение числа капуцинов по сравнению с предыдущим годом (10 590).

В настоящее время насчитывается 640 постулантов (низшая степень послушания в Ордене), 346 новициев, 1 585 лиц, принесших временные обеты, и 8 934 монахов, принесших "вечные" обеты. Среди последних - 6 939 священников, 15 постоянных дьяконов, 157 дьяконов, 3 321 братьев-лаиков.

Орден братьев меньших капуцинов (Ordo Fratrum Minorum Capucinorum) - католический монашеский орден, ветвь францисканцев. Капуцины получили свое имя от названия остроконечного капюшона, пришитого к рясе бурого цвета, который носили члены ордена (прочие непременные атрибуты внешнего облика капуцинов - сандалии, надетые на босу ногу, веревочный пояс с узлами и неизменная борода). Орден был основан в 1525 г. францисканцем-миноритом Басси в Урбино, утвержден в 1528 г. папой Климентом VII. В 1529 г. орден получил устав, который отличается исключительной строгостью.