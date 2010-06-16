Молния уничтожила гигантскую статую Христа в Огайо

В ночь с 14 на 15 июня молния уничтожила 25-метровую статую Иисуса Христа, установленную у стен евангелической церкви Solid Rock в городе Монро, штат Огайо, США, - сообщает Христианский Мегапортал invictory.org со ссылкой на korrespondent.net.

Изваяние высотой с шестиэтажное здание, сделанное из пенопласта, насаженного на металлический корпус и покрытого слоем стеклопластика, за несколько часов сгорело буквально дотла.

Представитель церкви уже заявил, что скульптура, установленная в 2004 году и получившая название Царь царей, непременно будет восстановлена.