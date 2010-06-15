В Словении причислен к лику блаженных убитый коммунистами католик

Католическая Церковь прославила в лике блаженных Лойзе Грозде - студента, убитого партизанами-коммунистами в 1943 году.

Как передает Благовест-инфо, церемонию беатификации, которая состоялась в минувшее воскресенье в городе Целье, возглавил кардинал Тарчизио Бертоне, государственный секретарь Ватикана. В социалистический период Церковь в Словении была жертвой "насилия и гонений", и, тем не менее, давала "поддержу, силу и утешение" народу страны, заявил прелат на церемонии беатификации Лойзе в присутствии 750 священников и 32 000 верующих.

В январе 1943 Грозде было 20 лет - в то время Словения была оккупирована Германией и Италией. Против оккупации боролись партизаны-коммунисты. Они нашли у студента молитвенник на латыни и решили, что Грозде сотрудничает с итальянскими фашистами. Изуродованное тело юноши было найдено месяц спустя в лесу.

Процесс подготовки беатификации Лойзе Грозде начался в 1992 году, позже ватиканская Конгрегация по канонизации святых признала, что Грозде был убит за свою веру. Ветераны антифашистского движения выступали против беатификации, заявляя, что юноша на самом деле был фашистским шпионом, однако Католическая Церковь не нашла подтверждения этой версии.