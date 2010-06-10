В Петербурге детям подарили брошюры с молитвой за президента

Участники детской Таврической ассамблеи в Петербурге (Россия), в которой приняли участие около 150 одаренных детей, получили от организаторов «необычный подарок», сообщает Газета.ru со ссылкой на «Фонтанку.ru».

Помимо книг, посвященных истории России, детям вручили тоненькую брошюру с молитвой за президента страны. «Согласно мнению авторов текста, глава государства един в двух лицах -Дмитрия и Владимира», отмечает издание.

Детская Таврическая ассамблея состоялась в Таврическом дворце 1 июня 2010 года. Среди ее организаторов - Межпарламентская ассамблея СНГ.