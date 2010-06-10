В Петербурге детям подарили брошюры с молитвой за президента
10:48, 10 июня 2010Мир
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За «Дмитрия и Владимира»
Участники детской Таврической ассамблеи в Петербурге (Россия), в которой приняли участие около 150 одаренных детей, получили от организаторов «необычный подарок», сообщает Газета.ru со ссылкой на «Фонтанку.ru».
Помимо книг, посвященных истории России, детям вручили тоненькую брошюру с молитвой за президента страны. «Согласно мнению авторов текста, глава государства един в двух лицах -Дмитрия и Владимира», отмечает издание.
Детская Таврическая ассамблея состоялась в Таврическом дворце 1 июня 2010 года. Среди ее организаторов - Межпарламентская ассамблея СНГ.
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