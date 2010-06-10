Британский принц призвал использовать исламский подход в экологии

Британский принц Чарльз призвал использовать исламские духовные принципы для сохранения окружающей среды, пишет газета Daily Mail.

Как пишет газета, христианин и будущий глава Англиканской церкви Чарльз в своей речи на церемонии 25-летия Оксфордского исламского центра высказал мнение, что в Коране больше чем в других священных писаниях уделяется внимание отношениям человека и природы.