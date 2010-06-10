Британский принц призвал использовать исламский подход в экологии
10:32, 10 июня 2010Мир
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Об отношениях человека и природы
Британский принц Чарльз призвал использовать исламские духовные принципы для сохранения окружающей среды, пишет газета Daily Mail.
Как пишет газета, христианин и будущий глава Англиканской церкви Чарльз в своей речи на церемонии 25-летия Оксфордского исламского центра высказал мнение, что в Коране больше чем в других священных писаниях уделяется внимание отношениям человека и природы.
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