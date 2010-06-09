В Индонезии 30 христианских церквей были сожжены дотла

Тридцать христианских церквей были сожжены дотла, подверглись нападению или угрозам, что они будут закрыты властями, в самой многочисленной по количеству населения мусульманской стране мира. Об этом сообщил Теофилусу Бела, католический президент "Jakarta Christian Communication Forum", передает "Седмица.Ру" со ссылкой на "CatholicCulture.org".

Т.Бела рассказал об одном из самых недавних случаев дискриминации христиан, который имел место в городе Богор на Западной Яве. Там тысячам католиков не позволили прийти на мессу в их приходе на праздники Рождества, Пасхи и Вознесения. Вместо этого мессу пришлось совершить в здании муниципалитета.

Население Индонезии составляет 224.9 миллионов человек. Из них: мусульман - 87%, христиан - 9% (6% католики, преимущественно в Восточном Тиморе, 3% протестанты), индуисты - 2% (в основном на Бали), буддисты - менее 1% (в основном китайцы).