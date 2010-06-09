В Нью-Йорке протестуют против строительства мечети на месте башен-близнецов

Тысячи жителей Нью-Йорка собрались в минувшее воскресенье на акцию протеста против строительства 15-этажной мечети на месте теракта, произошедшего 11 сентября 2001 года.

Как передает Седмица.Ru, участники митинга, организованного движением "Остановим исламизацию Америки!", считают, что будущий исламский центр оскорбит память 2976 погибших при взрыве Всемирного торгового центра и станет символом победы тех, кто до сих пор пытается терроризировать американский народ.

"Место взрыва - это военный мемориал, это кладбище. Мы просим проявления чуткости", - отметила одна из устроителей акции Памела Геллер.

Между тем инициаторы строительства мечети обещают сделать ее научно-культурным центром для любого человека вне зависимости от происхождения и превратить его в олицетворение сострадания и толерантности.