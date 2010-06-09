На Таймыре возведут самый северный в мире православный храм

В Диксоне будет возведен самый северный в мире православный храм. Деревянный сруб церкви выполнен и подготовлен к отправке из Красноярска. Как сообщает Седмица.Ru, к сентябрю сруб будет смонтирован на площадке, освященной Архиепископом Красноярским и Енисейским Антонием в ходе прошлогоднего визита в Диксон - в 2009 году на месте строительства православного храма он совершил чин воздвижения Поклонного креста.

Решение о возведении храма Николая Чудотворца в арктическом поселке на пожертвования граждан было принято диксонцами. Получив благословение Владыки Антония на возведение церкви и определив место строительства будущего храма рядом с памятником Никифору Бегичеву, инициаторы начали сбор пожертвований, к мероприятию подключились также жители Дудинки. Таймырцы собрали около миллиона рублей, и их вполне хватит на оплату изготовления и доставки сруба. Сбор средств на строительства храма в честь святителя Николая Чудотворца - покровителя мореплавателей продолжается. По завершении строительства, храм в Диксоне станет самым северным в мире. Сегодня такой статус закреплен за Свято-Богоявленской православной церковью села Хатанга.

Будущий Диксонский храм, по словам отца Сергия, назначенного Владыкой Антонием его настоятелем, будет хорошо обозреваться с моря и станет православным символом, благословляющим моряков, уходящих в плаванье, в добрый путь.