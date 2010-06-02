ВСЦ осудил нападение Израиля на гуманитарный конвой

Всемирный совет церквей (ВСЦ) осудил нападение на гуманитарный конвой, совершенное 31 мая израильскими военно-морскими силами, сообщает ICN.

Говоря об этом «большом бедствии», генеральный секретарь ВСЦ пастор Олав Фиксе Твейт 1 июня сказал: «Мы осуждаем нападение и убийство невинных людей, которые пытались доставить гуманитарную помощь людям в Секторе Газа, находящимся в блокаде со стороны израильтян с 2007. Мы осуждаем скандальное нарушение международного права Израилем, который совершил нападение на гуманитарный конвой в международных водах. Мы молимся за всех, кто пострадал от этого нападения, особенно - за семьи, понесшие тяжелую утрату».

«Мы призываем правительство Израиля вернуть на родину лиц, задержанных израильской армией. Мы призываем к немедленному освобождению конфискованных судов и прекращению экономической блокады Сектора Газа», - подчеркнул глава ВСЦ.

Он также заявил, что ВСЦ призывает Совет Безопасности ООН санкционировать тщательное расследование совершенного нападения.

«Прискорбные события, которые произошли вчера у побережья Газы, напоминают нам еще раз о настоятельной необходимости положить конец военной оккупации Израилем палестинских территорий. Всемирный совет церквей вновь заявляет о своей приверженности добиваться справедливого и прочного мира в Палестине и Израиле», - заявил Олав Фиксе Твейт.

В конце мая группа европейских правозащитных организаций в 9-й раз отправила в сектор Газа так называемую "флотилию свободы" - караван судов с гуманитарным грузом. В ночь на 31 мая на один из кораблей, шедший под флагом Турции, высадился израильский спецназ. В результате операции погибли, по различным данным, от 9 до 19 человек.

Действия Израиля осудили европейские и ближневосточные государства и Совет безопасности ООН, а Турция отозвала своего посла из Израиля и отменила совместные военные учения. Израильская сторона между тем объявила о том, что на борту судна было обнаружено оружие, а также сообщила, что пассажиры корабля первыми напали на высадившихся спецназовцев.