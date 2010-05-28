В Пакистане терористы захватили две мечети

Вооруженные огнестрельным оружием и гранатами боевики атаковали две мечети в Лахоре, расположенном на востоке Пакистана. В одном из захваченных зданий находились, по разным оценкам, от 1,5 до 2 тысяч человек, оказавшихся теперь в заложниках, сообщает Sky News со ссылкой на пакистанские телеканалы. Возле второй мечети террористы взорвали несколько гранат.

По предварительным данным, общее число жертв уже достигло 30 человек, около 50 пострадали, передает ИТАР-ТАСС. Однако точных данных о жертвах и пострадавших пока не поступало, так как продолжаются перестрелки между полицией и захватчиками.

Террористы открыли огонь и начали захват во время пятничной молитвы. На данный момент захватчики одной из мечетей находятся на крыше здания и оттуда стреляют по полицейским. Один из террористов упал с крыши. По данным полиции, захватчики используют гранаты и огнестрельное оружие.

"Мы пытаемся сделать все возможное, чтобы не допустить попадания находящихся в мечети людей в руки экстремистов", - сказал представитель полиции. Ответственность за захват взяло на себя одно из подразделений "Талибана".

Операция против террористов у одной из мечетей уже завершена. В ходе ее проведения погибли 10 человек, число раненых не уточняется. Пятеро из семи захватчиков убиты полицейскими, один задержан.

Мечети находятся в нескольких километрах друг от друга, сообщил представитель полиции. Обе предназначены для верующих, являющихся членами Ахмадийской мусульманской общины – религиозной секты, отделившейся от ислама. Члены этого объединения часто становились целью атак среди радикально настроенного суннитского населения.

В 1970-х годах члены Ахмадийской общины были признаны на государственном уровне немусульманской группой населения Пакистана. Им было даже запрещено называть себя мусульманами. Всего в стране проживает около 4 млн приверженцев этой общины.