В 2009 г. в мире погибло 37 католических священников

Общее количество католических священников, церковных работников и семинаристов, убитых в течение 2009 г., составило 37 человек. Это самый высокий показатель за последние 10 лет. Число погибших почти удвоилось в сравнении с 2008 г., сообщает Седмица.Ru.

В 2009 г. погибли 30 священников, 2 монахини, 2 семинариста, и 3 мирянина-волонтера.

Среди регионов по числу погибших лидирует Америка: здесь погибли 23 человека (18 священников, 2 семинариста, 1 монахиня и 2 мирян). В Африке погибли 9 священников, 1 монахиня и 1 мирянин. В Азии убиты 2 священника, в Европе погиб один священнослужитель.