На месте башен-близнецов в Нью-Йорке построят мечеть
09:25, 27 мая 2010Мир
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Решение админсовета Манхэттена
Административный совет Манхэттена принял решение о постройке мечети в непосредственной близости от так называемой "точки" Ground Zero - места, где стояли башни Всемирного торгового центра, разрушенные в результате террористического акта 11 сентября 2001 года.
План строительства мечети с мусульманским культурным центром был принят 29-ю голосами "за" и одним "против". Десять участников голосования воздержались, сообщает Мир религий.
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