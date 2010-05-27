На месте башен-близнецов в Нью-Йорке построят мечеть

Административный совет Манхэттена принял решение о постройке мечети в непосредственной близости от так называемой "точки" Ground Zero - места, где стояли башни Всемирного торгового центра, разрушенные в результате террористического акта 11 сентября 2001 года.

План строительства мечети с мусульманским культурным центром был принят 29-ю голосами "за" и одним "против". Десять участников голосования воздержались, сообщает Мир религий.