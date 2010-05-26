Греческая полиция арестовала торговцев "мощами"

В аэропорту греческого города Салоники полиция арестовала 43-летнего электрика из Цюриха Штефана Майера. Служба безопасности воздушной гавани перед посадкой в самолет, отправляющийся в Германию, обнаружила в его багаже 197 человеческих костей и три черепа.

Майер был должен был передать кости представителю Русской православной церкви в ФРГ и утверждал, что это святые мощи, сообщает британская газета The Daily Telegraph.

Действовал Майер не один. Полиция арестовала его сообщника - 24-летнего дьякона Элладской православной церкви, служащего в епархии города Сидирокастро, на севере Греции, близ болгарской границы. В его доме нашли 505 человеческих костей и 15 черепов. На костях были этикетки с именами святых.

Оба арестованных содержатся в Салониках. Они должны предстать перед городским судом. Им предъявлено обвинение в воровстве, незаконной торговле и осквернении святынь.