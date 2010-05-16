Епископальная церковь в США посвятила в духовный сан лесбиянку
17:49, 16 мая 2010Мир
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Впервые в истории
Епископальная церковь в США впервые в истории посвятила в духовный сан женщину-лесбиянку Мэри Гласспул, ставшую викарным епископом Лос-Анджелеса, передает BBC.
Первым священником-гомосексуалистом в США стал Джин Робинсон, принявший семь лет назад сан епископа Нью-Гемпшира.
Ранее глава Англиканской церкви архиепископ Кентербиерийский Роуан Уильямс предупредил, что подобные рукоположения могут внести дальнейший раскол в церковь и отвратить тех прихожан, в глазах которых гомосексуализм является грехом.
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