Епископальная церковь в США посвятила в духовный сан лесбиянку

Епископальная церковь в США впервые в истории посвятила в духовный сан женщину-лесбиянку Мэри Гласспул, ставшую викарным епископом Лос-Анджелеса, передает BBC.

Первым священником-гомосексуалистом в США стал Джин Робинсон, принявший семь лет назад сан епископа Нью-Гемпшира.

Ранее глава Англиканской церкви архиепископ Кентербиерийский Роуан Уильямс предупредил, что подобные рукоположения могут внести дальнейший раскол в церковь и отвратить тех прихожан, в глазах которых гомосексуализм является грехом.