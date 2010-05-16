В Галилейском море запретили ловить рыбу
17:44, 16 мая 2010Мир
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Известно с библейских времен
Известное с библейских времен Галилейское море (озеро Кинерет) закрыли для рыбаков на два года, передает Седмица.Ru.
Такое решение израильские власти приняли в ответ на резкое сокращение рыбных популяций. До недавних пор на Галилейском море работали около 100 малых судов и восемь рыболовных траулеров, собирая тонны улова.
"Рыбы в этом озере нет, рыбная популяция просто сошла на нет. Нам надо спасать рыбу, и решение довольно простое, главное - осуществить его", - заявил израильский аквабиолог Менахем Горен.
Теперь рыбу для туристов, приезжающих в это место, поставляют с рыбных ферм.
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