В Галилейском море запретили ловить рыбу

Известное с библейских времен Галилейское море (озеро Кинерет) закрыли для рыбаков на два года, передает Седмица.Ru.

Такое решение израильские власти приняли в ответ на резкое сокращение рыбных популяций. До недавних пор на Галилейском море работали около 100 малых судов и восемь рыболовных траулеров, собирая тонны улова.

"Рыбы в этом озере нет, рыбная популяция просто сошла на нет. Нам надо спасать рыбу, и решение довольно простое, главное - осуществить его", - заявил израильский аквабиолог Менахем Горен.

Теперь рыбу для туристов, приезжающих в это место, поставляют с рыбных ферм.