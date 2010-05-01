Бельгия запретила паранджу в общественных местах

Парламент Бельгии практически единогласно одобрил запрет на ношение паранджи в общественных местах.

Решение бельгийских законодателей - первое в своем роде в европейской политике. В законе при этом дословно не упоминаются предметы одежды мусульманок - согласно тексту, запрет распространяется на любые головные уборы, закрывающие большую часть лица. Таким образом, хиджаб под него не подпадает, сообщает NEWSru.

Нарушительницам, появившимся в общественных местах с закрытым лицом, грозит штраф от 15 до 25 евро или арест на срок до семи суток. Исключение может быть сделано только во время праздников, карнавалов и других культурных мероприятий, если местные власти дадут на это согласие.

Над подобным законопроектом сейчас работают и французские законодатели, исполняя личное поручение президента Николя Саркози. При этом власти обеих стран настаивают, что речь идет не о дискриминации верующих, а о требованиях безопасности, чтобы полицейские могли более эффективно устанавливать личность граждан.

Однако мусульманские организации, европейские левые и правозащитники называют запрет на ношение паранджи нарушением свободы личности. Они указывают, что обеспечить его выполнение будет сложно и что одежду, полностью скрывающую лицо, носит лишь незначительный процент европейских мусульманок.

По мнению их оппонентов, люди, добровольно выбирающие в качестве места постоянного жительства определенную страну, должны интегрироваться в местное общество и уважать его обычаи.