30 человек погибли в Сомали в результате теракта в мечети

По меньшей мере 30 человек погибли сегодня в результате теракта в столице Сомали. Как передает ИТАР-ТАСС, взрыв прогремел в мечети Абдалла Шидейе, расположенной рядом с рынком Бакара, считающимся базой для радикальных исламистов.

Атаки на мусульманские святыни являются достаточно редким явлением в Сомали. Вместе с тем, этот теракт стал вторым в своем роде за неделю: в минувший четверг взрыв прогремел в расположенной неподалеку мечети Абу Хурейа. Тогда погиб один человек.

Пока остается непонятным, кто стоит за этими нападениями. Местные жители не исключают, что их причиной является внутреннее противостояние между радикальными исламистскими движениями, ведущими совместную борьбу с поддерживаемым западом переходным правительством страны.