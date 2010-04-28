В Европе появился христианский фондовый индекс

Компания “Stoxx” запустила христианский индекс на европейские ценные бумаги. Таким образом, у инвесторов, исповедующих христианские убеждения, появилась возможность придерживаться их при выборе инвестиций, пишет в среду газета “Ведомости”. Как заявил гендиректор “Stoxx” Гартмут Граф, новый фондовый индекс - “это признание растущего числа христианских участников рынка, которые хотят инвестировать в соответствии со своими религиозными убеждениями”.

“Новый индекс представляет широкую подборку европейских компаний, которые ведут себя ответственно с точки зрения этики, окружающей среды, в социальном плане и с точки зрения бережливости и, следовательно, соответствуют христианским ценностям”, - рассказал руководитель компании.

Вопрос о включении акций той или иной фирмы в христианский индекс решает независимый комитет, состоящий из “экспертов христианского, а также академического и инвестиционного сообществ”. В комитет входят представители Ватикана.

В индекс не могут попасть акции компаний, “не соответствующие заранее оговоренному уровню толерантности”, в том числе получающие доходы от порнографии, торговли оружием, регулирования рождаемости и азартных игр.

Список этих компаний не раскрывается.