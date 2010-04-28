Пациентов будут лечить Кораном

Власти алжирской провинции Релизан на северо-западе страны приняли решение о строительстве первого в мире экспериментального центра лечения Кораном, пишет в среду газета "Аш-Шурук аль-Йоуми".

По словам идеолога проекта доктора наук в области психиатрии Мухаммеда Хамика, клиника откроет новую страницу в истории медицины, поскольку под одной крышей в тесном взаимодействии будут работать врачи, использующие традиционные и нетрадиционные методы лечения - опытные медики различных специализаций, психологи и психиатры, а также экстрасенсы и знахари, в том числе использующие для лечения Коран.

По словам представителя администрации провинции, строительство центра лечения Кораном стало необходимыми, поскольку в последние годы в Алжире многократно выросло число пациентов, разочарованных в традиционной медицине и обращающихся за помощью к различного рода лекарям и экстрасенсам, которые зачастую обманывают своих клиентов, работают без лицензий и соответствующего образования.

"В новой пятиэтажной клинике будут представлены опытные дипломированные медики всех направлений, в том числе психологи и психиатры. Каждый пациент будет обязан пройти полное медицинское обследование, прежде чем попадет в руки нетрадиционных лекарей", - подчеркнул Бельхамр.

Он добавил, что только те пациенты, которые не будут нуждаться в серьезной медицинской помощи, будут допущены к нетрадиционным методам лечения. "Речь, в первую очередь, идет о чрезвычайно популярных в последнее время в Алжире снятии порчи, сглаза и изгнании бесов", - поясняет чиновник.