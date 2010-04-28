Пожар уничтожил две башни Псковского Кремля

Две башни Псковского Кремля (Крома) – Власьевская и Рыбницкая – сгорели в ночь на 28 апреля в результате пожара. Шатер Власьевской башни, в которой находился ресторан "Русь", обрушился полностью, на второй башне, где размещалась сувенирная лавка, частично рухнула крыша. Огнем была охвачена значительная часть внутренних помещений башен, а также кровля стен, сообщает "Псковская правда".

Высказываются версии о причинах возгорания. По одной из них, пожар начался из-за неисправности проводки, по другой – в результате поджога. Многие горожане выступали, в частности, против размещения ресторана в памятнике архитектуры.