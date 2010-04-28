В церкви Испании появились виртуальные свечи

В кафедральном соборе испанского города Сантьяго-де-Компостела (северо-запад Испании) вместе с традиционными восковыми свечами появились и виртуальные.

Зажечь такую виртуальную свечу на установленных в церкви электронных панно можно, позвонив по телефону или отправив со своего мобильного телефона СМС-сообщение, а также через интернет, оплатив услугу кредитной карточкой. Виртуальная свеча зажигается, как только проходит очередная оплата, сообщает РИА "Новости".

Всем, кто зарегистрируется на сайте "Моя свеча", авторы проекта дарят одну виртуальную свечу. Стоимость СМС-сообщения и телефонного звонка - 1,39 евро.

По словам декана собора Хосе Марии Диаса, такая услуга поможет людям, находящимся за сотни, а то и тысячи километров от церкви, зажечь в ней свечу и помолиться. По его словам, эта система исключает возможность возникновения пожаров в церкви, защищает ее убранство от вредных продуктов горения свечи и, конечно же, является еще одним источником доходов храма.

Подобные виртуальные алтари появятся в нескольких церквях Андалусии (юг Испании).