Федеральный суд США признал церковные колокола конституционными

Федеральный суд города Финикс (штат Аризона) рассматривал дело об ограничении использования церковных колоколов, звук которых может являться неконституционным посягательством на религиозные права граждан, сообщает Богослов.Ru.

Судебное разбирательство началось после того, как в 2007 году центр собраний местной протестантской церкви переехал в другое место. Жители района, оказавшиеся в непосредственной близости от нового обиталища протестантов, стали жаловаться на электронные колокола церкви, звонившие каждый час с 8 утра до 8 вечера.

При обращении в суд они сослались на городское постановление, запрещающее «любой необычный или тревожащий» звук. Стоит отметить, что данное постановление позволяет, например, продавцам мороженого использовать громкоговорители, громкость звука которых составляет 70 децибел. Звон церковных колоколов составлял при этом всего 67 децибел.

Церковь попыталась успокоить соседей, установив глушители на свою колокольню. Но судебное дело набрало ход и даже приобрело скандальный оттенок после того, как глава церкви, Рик Пэйнтер, был признан виновным в городском суде и приговорен к 10 дням в тюрьме и испытательному сроку в три года, хотя до этого он никогда не нарушал закон.

Когда Пэйнтер подал апелляцию и суд вновь рассмотрел дело, его вердикт был следующим — ограничить звон по воскресеньям и церковным праздникам и установить лимит громкости до 60 децибел. Сам Пэйнтер не был оправдан и будет добиваться оправдания в суде высшей инстанции.

В понедельник, 19 апреля, Федеральный суд Финикса также принял решение, согласно которому город не может запретить церковные колокола, т.к. они производят «звук, издаваемый в связи с выражением религиозных чувств».