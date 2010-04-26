В Ираке христиане установили копию фигуры Христа-Искупителя в Рио-де-Жанейро

Христиане иракского города Хамдания установили статую Спасителя, сделанную по модели гигантской фигуры Христа-Искупителя в Рио-де-Жанейро.

Иракская скульптура в десять раз меньше сорокаметровой бразильской статуи, но уже завоевала популярность среди гостей города, сообщает британский сайт "Middle East Online".

Статую из кирпича и гипса своими руками изготовили два иракских христианина, которые работают охранниками, но имеют художественное дарование.

"С помощью двадцати волонтеров мы построили статую меньше, чем за месяц, и потратили на строительство около 150 тыс. динаров (128 долларов)", - рассказал один из них.

По мнению скульптора-самоучки, статуя простоит лет тридцать. "Мы покрасили ее в белый, потому что это цвет мира, и будем подкрашивать каждый год", - сказал он.

Статуя Христа с распростертыми руками, по замыслу ваятелей, должна показать, что Он "берет этот город под защиту и хочет принести мир Ираку".

Хамдания - самое большое христианское поселение на севере Ирака, в нем проживает около 45 тыс. человек, большинство из которых - сирийские христиане. Мусульмане-курды составляют лишь 10% населения города.