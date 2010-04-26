Парламент Литвы узаконил штатную единицу "духовник"

Литовский парламент узаконил штатную единицу "духовник". Теперь утешение больных и духовная помощь старикам станет оплачиваемой работой, которую будет выполнять официальный служащий из религиозной общины. Такое решение было принято посредством утверждения поправки к закону о социальных услугах, сообщает "Благовест-инфо" со ссылкой на портал "Delfi".

Парламентарии считают, что учреждения сами определятся, нужен ли им такой работник, и уверяют, что это не то же самое, что священник.

За поправку проголосовали 75 депутатов, против - 5, еще 13 воздержались. Поправка вступят в силу после того, как их подпишет президент.