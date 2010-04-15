Изображение Иисуса Христа появилось на стене дома в грузинском селе

В Великий четверг на стене дома семьи Лобжанидзе в селе Мирзаани Дедоплисцкаройского района появилось изображение Иисуса Христа, сообщает «Благовест.инфо».

Один из членов семьи, Георгий Лобжанидзе, сообщил кахетинскому радио «Эрети», что его отец выносил строительный мусор, когда услышал неестественный голос, просивший посмотреть в его сторону. И Пётр Лобжанидзе увидел на стене изображение Спасителя с закрытыми глазами, которое заснял на мобильный телефон. По его словам, изображение со дня на день становится чётче, глаза открылись на Пасху. О случившемся семья сообщила настоятелю собора Квирацховели отцу Георгию.