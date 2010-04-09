От посягательств Гитлера Туринскую плащаницу спасли бенедиктинцы

На протяжении всей Второй мировой войны, с 1939 по 1945 год, бенедиктинцы прятали Туринскую плащаницу от посягательств Гитлера по просьбе Ватикана и королевской семьи.

Преподобный Андреа Кардин, ныне возглавляющий библиотеку монастыря Монтеверджин, говорит, что увлеченный изотерическими учениями глава Рейха был буквально одержим реликвией, настолько, что возникали серьезные опасения, что немцы попробуют выкрасть саван Христа.

В интервью журналу Diva e Donna Кардин, который в годы войны был простым монахом, рассказал, что после того как Италия вступила в союз с Гитлером и немецкие войска были размещены в стране, плащаница чуть было не была утрачена. «В 1943 году нацисты ворвались в монастырь и учинили обыск в церкви Монтеверджин. Монахи сделали вид, что склонились в глубокой молитве перед алтарем, где была спрятана плащаница. Это единственная причина, по которой она не была обнаружена», — поведал он.

Лишь в 1946 году по решению последнего итальянского монарха Умберто II плащаница была возвращена в Турин.