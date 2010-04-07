В США куклу Барби нарядили в облачение англиканской "священницы"

Попробовав себя в роли ветеринара, космонавта и президента США, Барби нашла свое истинное призвание и решила стать служительницей Епископальной церкви США. Именно так подумала американский пастор Джулия Фишер и подарила своей подруге куклу с полным гардеробом священнических и епископских облачений, сообщает “Седмица”.

Кроме идеально отстроченных сутан на каждый сезон и черной священнической рубашки с реверендкой, у Барби, как всегда, много "аксессуаров": ноутбук с подготовленной проповедью, миниатюрная Библия и даже кадило.

После публикаций о Барби в наряде священника в одном из популярных блогов в социальной сети "Facebook" появилась группа "друзей епископального священника Барби", причем число ее поклонников постоянно растет.

Создательница куклы убеждена, что таким образом Барби вносит свой вклад в миссионерскую работу - по крайней мере, "люди поймут, что у нас есть чувство юмора", - говорит она.

В планах мастера - создание целой серии кукол: епископ-афроамериканка Барби, ее младшая сестра Келли - алтарница, Кен - настоятель собора, его друг и диакон-афроамериканец Стивен.