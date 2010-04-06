Жители Варшавы выступили против строительства мечети

150 жителей одного из пригородов Варшавы протестовали против строительства там мечети и исламского культурного центра, передает Седмица.Ru.

Участники акции скандировали: "Давайте не будем повторять ошибок Европы!" и "Слепая толерантность уничтожает здравый смысл!" Они также требовали, чтобы в исламском мире уважали права женщин и свободу вероисповедания.

"Посмотрите, что сейчас происходит в Европе - я не хочу, чтобы мою дочь в будущем заставляли носить паранджу", - сказал один из протестующих.

Мечеть, возводимая мусульманской организацией "Исламская лига" с разрешения правительства, находится в 30 минутах езды от центра Варшавы, пишет саудовская газета "Араб ньюс".

В Польше с населением в 38 млн. человек в настоящее время проживают, по разным данным, от 15 тыс. до 30 тыс. мусульман (многие из них -эмигранты из Чечни). Более 90% населения этой страны называют себя католиками.

Ныне в Польше насчитывается четыре мечети.