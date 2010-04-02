В московских храмах установят рамки металлоискателей

10:54, 02 апреля 2010
Мир
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В пасхальную ночь

В крупных московских храмах, где в пасхальную ночь ожидается скопление большого количества прихожан, до начала богослужений будут установлены стационарные рамки металлоискателей, сообщает Мир религий.

"В целях усиления мер безопасности металлодетекторы будут установлены в крупнейших московских соборах", - сказал источник в правоохранительных органах. Он отметил также, что около всех московских церквей в пасхальную ночь 4 апреля будут дежурить наряды милиции при поддержке солдат внутренних войск и дружинников.

У небольших церквей сотрудники милиции получат в свое распоряжение ручные металлодетекторы для досмотра людей, приходящих в храмы.

В крупнейшем соборе Русской православной церкви - храме Христа Спасителя, а также в Богоявленском кафедральном (Елоховском) соборе, где регулярно совершает службы Патриарх Московский и всея Руси, стационарные металлодетекторы установлены на постоянной основе, но включаются они в особых случаях: в дни крупных праздников и во время патриаршей службы.

В ходе пасхальных богослужений традиционно будут организованы крестные ходы. Прихожане, отправившиеся из храма на крестный ход, по возвращении также будут проходить внутрь церквей через рамки металлоискателей.

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