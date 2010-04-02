В московских храмах установят рамки металлоискателей
В пасхальную ночь
В крупных московских храмах, где в пасхальную ночь ожидается скопление большого количества прихожан, до начала богослужений будут установлены стационарные рамки металлоискателей, сообщает Мир религий.
"В целях усиления мер безопасности металлодетекторы будут установлены в крупнейших московских соборах", - сказал источник в правоохранительных органах. Он отметил также, что около всех московских церквей в пасхальную ночь 4 апреля будут дежурить наряды милиции при поддержке солдат внутренних войск и дружинников.
У небольших церквей сотрудники милиции получат в свое распоряжение ручные металлодетекторы для досмотра людей, приходящих в храмы.
В крупнейшем соборе Русской православной церкви - храме Христа Спасителя, а также в Богоявленском кафедральном (Елоховском) соборе, где регулярно совершает службы Патриарх Московский и всея Руси, стационарные металлодетекторы установлены на постоянной основе, но включаются они в особых случаях: в дни крупных праздников и во время патриаршей службы.
В ходе пасхальных богослужений традиционно будут организованы крестные ходы. Прихожане, отправившиеся из храма на крестный ход, по возвращении также будут проходить внутрь церквей через рамки металлоискателей.