В Рио-де-Жанейро поставят 20-метровую статую Девы Марии

Напротив статуи Иисуса Христа в Рио-де-Жанейро поставят памятник Деве Марии. 20-метровая статуя Марии будет возведена по другую сторону залива Гуанабара. Памятник будет сделан из бронзы и выложен стеклянными пластинами.

Памятник покровительницы Бразилии, Матери Божьей из Апаресиды, будет воздвигнут в парке города Нитерой на Взгорье Бриза (Morro da Viracao), расположенного на высоте 310 метров над уровнем моря, сообщает CNL-NEWS.

Высота памятника составит 20 метров, он будет сделан из бронзы и выложен стеклянными пластинами, которые будут отражать солнечные лучи различными цветами.

Около него будет построена также святыня, рассчитанная на 10 тысяч верующих. Монумент будет поворачиваться к людям в процессе богослужений. Напротив с 1931 года стоит 38-метровая статуя Христа-Спасителя. О времени открытия статуи пока неизвестно. Стоимость проекта составляет 25 млн. долларов.