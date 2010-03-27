В Перу на коре вишни разглядели образ Девы Марии (фото, видео)

По заявлению очевидцев, образ четко изображен на участке коры размером 15 на 40 сантиметров и его искусственное происхождение полностью исключается. Об этом сообщает "Комсомольская правда" со ссылкой на государственную радиостанцию Перу RPP. Накануне католической Пасхи место чудесного явления святой намерены посетить тысячи верующих.

По словам местного архиепископа Педро Баррето, образ Девы Марии наиболее явственно различим с расстояния в четыре метра. Мэр города Уанкайо Луис Бастидас выступил с предложением объявить "Деву на вишне" национальным достоянием

Напомним, что на прошлой неделе Ватикан создал специальную комиссию из 20 человек, которой предстоит выяснить суть периодически наблюдаемого явления Девы Марии в Боснии и Герцеговине. Те, кто видел ее, рассказывают, что она появляется каждый раз в разных одеждах и всегда говорит на хорватском языке. Святой Престол намерен решить, является ли район, в котором происходят чудесные видения, святым местом.

Между тем, в 2008 году житель Беларуси, водитель карьерного самосвала Константин Смоляк обнаружил Лик Девы Марии на склоне промышленного песчаного карьера. Лик Пресвятой Богородицы Девы Марии, оплакивающей своего убитого сына Иисуса Христа, только что снятого с распятия, проявился на одном из склонов промышленного карьера Каменка. Чудесное явление произошло неподалеку от святого источника, где, вероятно, когда-то стояла православная часовня или церковь.

ВИДЕО: http://www.5-tv.ru/news/27624/