При ЕС начал работу Комитет представителей Православных Церквей

При Европейском Союзе начал работу Комитет представителей Православных Церквей, передает Седмица.Ru.

Как отмечается в коммюнике, принятом по итогам заседания комитета в Брюсселе, в новой структуре полагают, что диалог между политическим сообществом и Церквями заслуживает "всяческого одобрения как проявление взаимоуважения и как знамение надежды на лучшую Европу и устойчивый миропорядок".

Комитет рассматривает такой диалог в качестве возможности "для продвижения основополагающих ценностей и принципов, на которых зиждется европейская культура и благодаря которым она развивалась".

"Среди таких ценностей - справедливость, мир, защита окружающей среды, отзывчивость перед лицом бедности и страдания, разумное распределение финансовых ресурсов, осуждение любых видов насилия, защита детей и женщин, всеобщий доступ к образованию, проявление солидарности, свобода общения и самовыражения, защита религиозных свобод как меньшинства, так и большинства, а также верховенство закона", - говорится в документе.

Инициатива создания комитета принадлежит митрополиту Волоколамскому Илариону, главе Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата, и митрополиту Галльскому Эммануилу, представителю Константинопольского Патриархата при ЕС, который взял на себя функции модератора комитета.

В планах комитета - проведение брифингов, круглых столов, семинаров и тематических конференций, посвященных актуальным вызовам современной Европы, создание экспертных форматов с привлечением всех заинтересованных лиц, включая действующих православных политиков, экспертов, правозащитников, представителей СМИ, научного сообщества и неправительственных организаций в Брюсселе.