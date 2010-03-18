Еще 12 христиан жестоко убиты в Нигерии

Как минимум 12 христиан были жестоко убиты в деревне Бийе недалеко от нигерийского города Джос в ночь с 16 на 17 марта. Нападавшие зарубили их мачете, у большинства жертв были вырезаны языки. В деревне были сожжены 15 домов, 6 человек были ранены, еще 20 - спаслись бегством. Среди погибших - семь женщин и четверо детей, передает Благовест-инфо.

Католический архиепископ Джоса Игнатий Каигама настаивает, что это и другие аналогичные преступления последнего времени были совершены не на религиозной почве. По словам прелата, убийство совершили пастухи народности фулани, посчитавшие, что жители деревни украли их имущество. «Тот факт, что фулани - мусульмане, а большинство жителей деревни - христиане - совпадение, - заявил архиепископ Каигама. - Меня очень беспокоит то, что зарубежная пресса продолжает представлять конфликт в штате Плато как столкновения на религиозной почве между мусульманами и христианами».

С этим согласен и другой католический прелат - архиепископ Джон Онаийекан, президент Христианской ассоциации Нигерии. В интервью Радио Ватикана иерарх прокомментировал аналогичное нападение на христианскую деревню, произошедшее несколькими днями раньше. По мнению архиепископа Онаийекана, насилие имеет под собой «культурную и этническую почву» - столкновения происходят между двумя народностями - фулани и бером. «Это классический конфликт скотоводов и земледельцев, его отличие только в том, что все фулани - мусульмане, а бером - христиане», - подчеркнул архиепископ.