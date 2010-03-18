В Боснии и Герцеговине ежедневно является Богоматерь на облаке (фото)

Ватикан заявил о создании комиссии по расследованию регулярного явления Девы Марии жителям Боснии и Герцеговины. Первое явление случилось в июне 1981 года, когда Деву Марию увидели сразу шестеро детей, сообщает NEWSru.ua со ссылкой на информацию BBC.

Католическая церковь пока еще не сформулировала своего окончательного суждения о сверхъестественной природе этих явлений. Для исследования чуда собрана международная комиссия в составе 20 человек, возглавляемая кардиналом Камилло Руини, в свое время служившим ближайшим советником Иоанна Павла II. Комиссия предоставит отчет Конгрегации вероучения, в обязанности которой входит охрана доктрины веры.

Как утверждают многочисленные очевидцы, Богоматерь уже почти 30 лет ежедневно является в Меджугорье на облаке, одетая то в серые, то в золотые одежды. Говорят, что она обращается к людям по-хорватски со словами: "Я пришла сюда, потому что здесь много настоящих верующих. Я хочу быть с вами, чтобы обратить в веру и примирить весь мир". Эти беседы, называемые посланиями, записываются и распространяются на всех основных языках мира.

Считается также, что каждому явлению Богородицы предшествуют три вспышки света, в время которых стихают голоса всех, кто наблюдает явление. Однако католическая церковь уже давно ставит под сомнение правдивость этих утверждений.

Несмотря на недавний визит в Меджугорье венского кардинала Кристофа Шенберга, который беспрекословно верит в чудо, епископ соседнего города Мостар продолжает критиковать такую слепую веру.

Впрочем, пока комиссия не представит свой отчет Ватикану, верующие скорее всего по-прежнему будут стекаться в Меджугорье. С момента первого явления Святой Девы этот маленький боснийский городок уже посетило около 30 млн человек.

В 1998 году нынешний понтифик, возглавлявший тогда Конгрегацию вероучения, разрешил совершать частные паломничества в Меджугорье, оговорив, что истинность явлений еще только предстоит подтвердить или опровергнуть, сообщает портал Богослов.ru.

Польский прелат Славомир Одер, официальный постулатор в процессе беатификации Иоанна Павла II, отметил в своей недавней книге "Почему он святой", что предыдущий понтифик относился к явлениям в Меджугорье с большим почтением. Как пишет Одер, Иоанн Павел II однажды признался: "Не будь я Папой, я бы поехал в Меджугорье, чтобы исповедаться".