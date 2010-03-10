Во Франции ограблены 204 церкви
16:49, 10 марта 2010Мир
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За последние полгода
Во Франции в последнее время мародеры все чаще стали грабить и осквернять церкви. Только за последние шесть месяцев в стране были ограблены 204 церкви, сообщает «Седмица» со ссылкой на «Le Pelerin», КNA и Kipa.
Главным образом воры крадут в храмах драгоценную утварь и произведения церковного искусства.
Кроме того, зафиксированы многие случаи святотатства и осквернения не только католических храмов, но и мечетей и синагог.
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