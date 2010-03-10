Во Франции ограблены 204 церкви

Во Франции в последнее время мародеры все чаще стали грабить и осквернять церкви. Только за последние шесть месяцев в стране были ограблены 204 церкви, сообщает «Седмица» со ссылкой на «Le Pelerin», КNA и Kipa.

Главным образом воры крадут в храмах драгоценную утварь и произведения церковного искусства.

Кроме того, зафиксированы многие случаи святотатства и осквернения не только католических храмов, но и мечетей и синагог.