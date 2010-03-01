На Храмовой горе произошли столкновения

В Иерусалиме произошли столкновения между палестинской молодежью и израильской полицией.

Около 20 молодых людей в масках, проникнув в комплекс на Храмовой горе, отказались его покидать, а затем забаррикадировались в мечети Аль-Акса.

Израильские средства массовой информации сообщают, что перед этим молодые палестинцы забрасывали камнями туристов и прохожих, есть пострадавшие.

По данным агентства Франс Пресс, чтобы взять ситуацию под контроль, правоохранительным органам пришлось применить слезоточивый газ и резиновые пули, однако от штурма мечети они отказались.

В настоящее время израильская полиция открыла доступ на Храмовую гору, сообщил представитель израильских властей.

По словам представителя, Мики Розенфельда, мусульманам в возрасте до 50 лет запрещен проход на территорию комплекса. Остальные же - мужчины более старшего возраста, женщины и дети - могут проходить туда беспрепятственно.

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Иерусалимский комплекс, который мусульмане называют Харам аль-Шариф, а иудеи - Храмовой горой, долгое время является причиной резких конфликтов и столкновений.

Стычки возникли там в сентябре прошлого года, когда мусульмане стали бросать камни в людей, которых они приняли за еврейских экстремистов, пытавшихся провести молитву у мечети аль-Акса.

В 2000 году приезд тогдашнего лидера израильской оппозиции Ариэля Шарона привел к столкновениям, которые стали началом длительного разгула насилия в Израиле и на палестинских территориях.

Комплекс находится в восточной части Старого города в Иерусалиме, который находится под контролем израильтян с 1967 года, когда они его захватили.

Палестинцы рассматривают восточный Иерусалим как столицу своего будущего государства, тогда как Израиль настаивает, что город должен быть неделимым и оставаться под его контролем.

И иудеи, и мусульмане считают это место одной из своих величайших святынь.