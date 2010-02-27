Южная Корея признала конституционность смертной казни

Глубокое разочарование по поводу признания смертной казни соответствующей корейской Конституции выразил епископат Южной Кореи. Юридический советник епископов напомнил, что решение корейского Конституционного Суда выражает анахроническую позицию, противоречащую мировой тенденции уголовного права. Смертная казнь является конкретным нарушением прав человека. У нарушителя отнимают также и время на сожаление о совершенных преступлениях - отметила одна из монахинь, задействованных в душпастырстве осужденных на смерть, - сообщает специально для Христианского Мегапортала invictory.org католический сайт Milites Christi Imperatoris.

Уже 139 стран запретило смертную казнь или на практике не приводит приговор в исполнение, другие страны движутся в том же направлении. За принятие решения Конституционного Суда проголосовало пятеро из девяти судей. В соответствии с данными министерства юстиции, в Южной Корее смертной казни ожидают 59 осужденных. Экзекуций, однако, не проводили уже 12 лет.