В давке возле мечети погибли не менее 24 человек

В результате давки, возникшей в главной мечети города Тимбукту (северо-запад Мали) во время вечерней молитвы, посвященной празднику Маулид ан-наби (дня рождения исламского пророка Мухаммеда) погибли не менее 24 человек. Имеются ранене, передает NEWSru.

Этот праздник отмечается мусульманами-суннитами в 12-й день Раби аль-авваль - 3-го месяца лунного календаря. В этом году день рождения Мухаммеда по григорианскому календарю приходится на 26 февраля.

Старейшая мечеть находится на реставрации, но по случаю праздника верующие собрались на молитву и по традиции совершали обход мечети. Из-за строительных работ проход через северные ворота мечети был закрыт, и толпа людей вышла на импровизированную аллею, которая не смогла вместить такое количество народа. Началось столпотворение, кто-то спровоцировал панику, выкрикнув: "Здесь - мертвый". В результате давки пострадали свыше 50 человек.

Мечеть Джингуеребер входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО и является одной из трех медресе, составляющей университет Санкоре. За исключением маленькой части северного фасада, построенного из известняка, вся мечеть Джингуеребер сделана из волокна, соломы и дерева. У нее три внутренних помещения, два минарета и двадцать пять рядов столбов, выровненных с востока на запад. Ее молитвенный зал вмещает 2.000 человек.