В Канаде молятся о ниспослании снега

Христиане в канадском Ванкувере, где 12 февраля откроются зимние Олимпийские игры, по своему готовятся к этому событию.

Олимпиада пройдет в двух городах провинции Британская Колумбия - Ванкувере и Уистлере. В последние дни в Ванкувере установилась очень теплая погода, и сотням рабочих пришлось привозить в окрестности города снег на грузовиках. Во многих церквях города звучат молитвы о ниспослании на Ванкувер снега, сообщает "Благовест-инфо".

С таким призывом к верующим обратилась Нетт Нокс - спортивный капеллан из Австралии, участвующая уже в четвертой Олимпиаде. "Продолжайте молиться за атлетов, но главное - молитесь о том, чтобы Бог послал зимней Олимпиаде больше снега", - обратилась она к верующим.

Англиканский собор Ванкувера во все время Игр будет закрываться только на ночь - гости города смогут приходить в храм, чтобы помолиться о мире во всем мире, заявил настоятель собора Питер Скотт. Храм также будет исполнять функции убежища для всех нуждающихся - здесь будут помогать бездомным и бесплатно кормить людей. У христиан, говорит преподобный Скотт, свой подход к Олимпиаде.

"Мы фокусируем наше внимание не на развлечениях и не на протесте, а на выполнении нашей миссии", - пояснил священник.

Многие христианские организации критиковали власти Ванкувера за чрезмерные траты на организацию Игр, однако сейчас Церкви решили воспользоваться ситуацией и использовать соревнования как уникальную возможность для проповеди и благотворительности. В городе действует специальная христианская программа "Больше, чем золото", в которой принимают участие 35 деноминаций и религиозных организаций - от католического архидиоцеза Ванкувера до Армии Спасения и пятидесятников.