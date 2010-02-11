В США обеспокоены религиозными притеснениями в Азербайджане

Комиссия США по международной религиозной свободе (USCIRF) 2 февраля выразила обеспокоенность тем, что правительство Азербайджана продолжает нарушать свои международные обязательства в отношении обеспечения свободы религии и убеждений для жителей этой страны, наряду с нарушением других основных прав человека, таких как свобода мирных собраний и доступ к информации, сообщает

"Комиссия США наблюдает ухудшение ситуации в Азербайджане в течение последних пяти лет, а недавние события вызывают тревогу", – сказал председатель USCIRF Леонард Лео: "Мы призываем правительство Соединенных Штатов и международное сообщество настойчиво требовать от азербайджанского руководства выполнения своих международные обязательств по правам человека в сфере свободы религии и убеждений".

В сообщении USCIRF в частности упоминается о том, что поправки к азербайджанскому закону о религии, которые были поспешно утверждены весной прошлого года, оказали отрицательное влияние на многие религиозные общины – особенно на мусульманское большинство и на евангельские протестантские группы страны.

К примеру, новое законодательство ограничивает религиозную деятельность только той территорией, на которой община официально зарегистрирована, что нарушает нормы международного права. Кроме того, некоторые религиозные группы в декабре 2009 года сообщили сотрудникам Комиссии США, что новая процедура юридической регистрации религиозных общин является чрезмерно громоздкой и содержит больше требований, чем раньше. По причине бюрократических препятствий, многие религиозные общины не успели перерегистрироваться в срок до 1 января 2010 года, а потому сейчас находятся перед угрозой ликвидации как юридического лица.

Г-н Лео призвал правительство Азербайджана предоставить новую редакцию закона о религии Группе экспертов по вопросам о свободе религии или убеждений при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) для проведения анализа, а также в полной мере учесть замечания этих экспертов.

Не смотря на то, что в 2009 году город Баку удостоился звания одной из четырех Столиц исламской культуры, начиная с августа 2008 года правительство Азербайджана разрушило и закрыло многие мечети, особенно в Баку. Комиссия США обращает внимание на то, что судебная система страны игнорируют иски со стороны общин двух закрытых мечетей, а также указывает на массовые религиозные притеснения отдельных групп мусульман в селении Бананяр.

"Комиссия США призывает правительство Азербайджана разрешить проведение международного расследования ситуации в Бананяре, в том числе со стороны ОБСЕ", – сказал председатель USCIRF г-н Лео.

Как сообщал ИРС, в начале января 2010 года в результате пожара было полностью уничтожено здание для богослужений протестантской Христианской Церкви «Собор хвалы» в столице Азербайджана городе Баку. Перед этим, в конце 2008 года, у этой протестантской общины было конфисковано здание, которое приобрели верующие, без какой-либо компенсации – путем довольно сомнительного судебного процесса в пользу местного нефтеперерабатывающего завода.



Справка ИРС. USCIRF является независимой двухпартийной федеральной правительственной комиссией США. Уполномоченные члены комиссии назначаются Президентом и руководством обеих политических партий в Сенате и Палате представителей США. Основными обязанностями Комиссии являются рассмотрение фактов и обстоятельств нарушений религиозной свободы на международном уровне и внесение рекомендаций Президенту, Государственному секретарю и Конгрессу США по вопросам политики в отношении стран-нарушителей религиозной свободы.