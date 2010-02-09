ПАСЕ предложила Турции именовать Константинопольского Патриарха «Вселенский»

Депутаты Парламентской Ассамблеи Совета Европы призвали власти Турции «дать Вселенскому православному Патриарху в Стамбуле свободу выбрать для использования прилагательное "вселенский"».

Как передает Седмица.Ru, данный призыв содержится в резолюции 1704 «Свобода религиозных и других человеческих прав немусульманского меньшинства в Турции и мусульманского меньшинства во Фракии (Восточная Греция)».

В первоначальном тексте резолюции, подготовленном французским депутатом Мишелем Уно, в отношении Константинопольского Патриарха использовалась формулировка «Греческий Патриарх в Стамбуле». Однако, после вмешательства болгарского парламентария Лучезара Тошева, заявившего о неправомочности и неисторичности данного именования, ПАСЕ изменила слово «греческий» на «вселенский» и призвала власти Турции признать данный титул за Константинопольским Патриархом.

Также, по предложению Тошева, ПАСЕ предложила Турции одобрить за Константинопольской кафедрой название «Вселенский Патриархат в Стабуле».