В Багдаде совершен теракт против шиитских паломников

Не менее 13 человек погибли и 38 получили ранения в результате теракта, осуществленного сегодня в Багдаде. Об этом информировал в эфире британский спутниковый телеканал «Скай ньюс».

Взрыв произвела женщина-смертница.

Теракт произошел в то время, когда тысячи паломников направляются в центр шиизма - иракский город Кербела (80 км от Багдада) - для участия в религиозных церемониях Арбаин (сороковинах), знаменующих окончание 40-дневного траура по почитаемому ими имаму Хусейну, внуку пророка Мухаммеда.