В Багдаде совершен теракт против шиитских паломников
19:31, 01 февраля 2010Мир
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Убиты 13 человек
Не менее 13 человек погибли и 38 получили ранения в результате теракта, осуществленного сегодня в Багдаде. Об этом информировал в эфире британский спутниковый телеканал «Скай ньюс».
Взрыв произвела женщина-смертница.
Теракт произошел в то время, когда тысячи паломников направляются в центр шиизма - иракский город Кербела (80 км от Багдада) - для участия в религиозных церемониях Арбаин (сороковинах), знаменующих окончание 40-дневного траура по почитаемому ими имаму Хусейну, внуку пророка Мухаммеда.
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